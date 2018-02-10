Медведев поздравил Елистратова с бронзой Олимпиады

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отправил поздравительную телеграмму шорт-трекисту Семену Елистратову, который стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пхенчхане и принес первую медаль команде олимпийских атлетов из России.

10 февраля Елистратов завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 метров.

"Олимпийский чемпион Сочи в эстафете, Вы вновь доказали, что являетесь одним из лучших спортсменов. Своим мастерством и самоотдачей заслужили восхищение болельщиков, — говорится в телеграмме, которая опубликована на сайте правительства РФ. — Ваша награда – первая для наших олимпийских спортсменов, которым приходится выступать в непростых условиях. И тем ценнее эта медаль для всех нас".