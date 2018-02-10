Дерипаска подал в суд на Рыбку и Лесли за слив частных фото и аудиозаписей

Дерипаска подал в суд на Рыбку и Лесли за слив частных фото и аудиозаписейЧитайте нас в Telegram
Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в суд против Анастасии Вашукевич ("Настя Рыбка") и Александра Кириллова ("Алекс Лесли"), за то, что они разместили в соцсетях материалы, касающиеся личной жизни предпринимателя без его согласия.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя бизнесмена, они разместили в соцсетях частные фотографии Дерипаски, а также аудиозаписи его разговоров, сделанные тайно, "раскрыв детали его частной жизни". Дерипаска же, "разумеется, не давал согласия на разглашение персональной информации", добавил его представитель. Он уточнил также, что оппозиционер Алексей Навальный ответчиком по иску не является.
Представитель Дерипаски сообщил также, что суд принял иск к производству, и дата заседания уже назначена. Он напомнил, что, согласно статье 24 Конституции РФ, сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни человека без его согласия не допускаются.
Юрист заявил, что первоначально опубликованные фотографии и оглашение подробностей частной жизни были сделаны с коммерческим интересом – для раскрутки книги "Насти Рыбки", и это не вызывает сомнения. "Навальный, по сути, "перепродал краденую информацию", додумав и дофантазировав до того, чтобы обвинить Олега Дерипаску в совершении уголовного преступления", — указал представитель бизнесмена.
Он отметил, что СМИ стали перепечатывать в нарушение закона частные фотографии и репостить ролик Навального, поэтому суд обязал Роскомнадзор блокировать доступ к соответствующим страницам в интернете до момента разрешения спора по существу.
Ранее вице-премьер, глава аппарата правительства Сергей Приходько прокомментировал материал Алексея Навального о нем, назвав его провокацией. Однако при этом Приходько заявил, что не планирует подавать в суд на оппозиционера – "слишком много чести".
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