Фонд Кадырова отправил в Дейр-эз-Зор два грузовика с гуманитарной помощью

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Региональный общественный фонд имени героя России Ахмата Кадырова доставил в сирийский Дейр-эз-Зор два грузовика с гуманитарной помощью.

Кадыров подчеркнул, что фонд расширил зону охвата, теперь гуманитарная помощь идет не только в Алеппо и Дамаск, но и Дейр-эз-Зор. За неделю жители Сирии получили 11 тонн хлеба, десятки тысяч одеял и куртов.

Глава Чечни особо подчеркнул, что это первая гуманитарная акция после освобождения города.

В ближайшее время планируется отправить продукты питания и детские гигиенические принадлежности.

Об этом Кадыров написал пост Vkontakte.