В Екатеринбурге совершено нападение на водителя скорой

В Екатеринбурге местный житель напал на водителя скорой помощи, которая приехала по вызову. Водитель получил травмы и был вынужден обратиться в больницу. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Свердловской области, инцидент произошел в ночь на 10 февраля у дома на улице Грибоедова. Бригаду врачей вызвали жители, но между ними возник конфликт, в котором и пострадал водитель скорой. По этому факту организована доследственная проверка, добавили в пресс-службе.

В прошлом году в Екатеринбурге прямо у подстанции, на парковке, машину медиков обстреляли. К счастью, тогда никто из бригады не пострадал.