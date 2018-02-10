В осетинском селе открылась новая школа

Новая современная школа открылась в селе Сурх-Дигора в Северной Осетии — большие классы, новейшее оборудование. Школу построили в рамках государственной программы "Развитие образования". Большая часть финансирования шла из федерального бюджета.

Эту современную школу в селе Сурх-Дигора в Северной Осетии строители возвели в рекордные сроки: всего за 8 месяцев. Проект типовой, но адаптированный под местные нужды и условия. Внушительный спортзал, музыкальная студия, комфортная столовая — все, что необходимо.

Урок труда в современной школе — большая редкость. Но в этой школе по просьбе и детей, и родителей, и педагогов этот предмет сохранили. Здесь, например, мастерская для мальчиков. Огромное количество ручного инструмента и самые современные станки.

Кабинет труда для девочек — настоящий швейный цех, машинки, к слову, с цифровым управлением. Вообще все классы в школе оборудованы по последнему слову.

"Ноутбуки, современные проекторы – раньше мы и мечтать о таком не могли", — говорит учитель русского языка Марина Хохоева.

Старая школа, построенная 80 лет назад, изрядно обветшала. Полноценные занятия в ней стали практически невозможны.

"Здесь очень хорошо, удобно, тепло. В старой школе мы постоянно сидели в куртках", — говорит ученица 8-го класса Марина Ортабаева.

Внутренние работы и оснащение полностью завершены, впереди благоустройство пришкольной территории.

"На месте старой школы будут построены три спортивные площадки открытого типа", — заявил директор сурх-дигорской средней школы Борис Хамикоев.

Школа построена в рамках федеральной целевой программы. Качество работ контролировал лично глава республики.

Переезд в новую школу учителя и ученики не будут откладывать до начала нового учебного года или даже четверти. Занятия в новых классах начнутся буквально на днях.