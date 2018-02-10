Wall Street Journal назвал россиян самыми стильными на Олимпиаде

Американское издание Wall Street Journal назвало команду олимпийских спортсменов из России самой стильной на Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Автор статьи Джейсон Гэй особенно отметил черно-белую форму наших керлингистов.

Российские спортсмены выступают на Олимпиаде под нейтральным флагом в статусе олимпийских атлетов из России (Olympic Athlete from Russia, OAR). Из-за этого на их форме не может находиться герб России, эмблема Олимпийского комитета России. При этом цветовая гамма формы не должна складываться в российский флаг. В итоге основными цветами для форму олимпийцев из России были выбраны серый и белый. Российские хоккеисты и хоккеисты же выступят в традиционных красных цветах, но без намеков на флаг России.

"Российские атлеты выглядят очень стильными — дизайн этой формы выглядит просто, неброско, в отличие от предыдущих пестрых форм российских спортсменов, — отметил Гэй, которого цитирует ТАСС. — Мне нравится, как выглядят российские керлингисты, у них черно-белая форма, тонкий разрез для логотипа OAR над левой грудью. Керлинг — один из самых стильных видов, поэтому здесь это особенно важно. Учитывая все безумие перед Играми, россияне могли просто отказаться от формы, но, по-моему, своей одеждой они привлекли к себе внимание и выглядят лучше всех остальных на Олимпиаде".