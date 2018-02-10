Путин и Нетаньяху обсудили израильские удары по Сирии

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили в субботу по телефону ситуацию вокруг действий израильских ВВС, нанесших ракетные удары по целям на территории Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

По ее информации, российская сторона высказалась за то, "чтобы избегать любых шагов, которые могли бы привести к новому витку опасного для всех противостояния в регионе".

Со своей стороны, как передает РИА Новости, израильский премьер сообщил, что провел с Владимиром Путиным телефонный разговор, в ходе которого заявил о "праве и обязанности" еврейского государства защищаться от атак с территории Сирии.

В субботу на сирийско-израильской границе был сбит иранский беспилотник и потерян израильский истребитель, наносивший удары по Сирии под плотным зенитным огнем.

"Некоторое время назад я говорил с российским президентом Владимиром Путиным. В разговоре я подтвердил наше право и обязанность защищаться от атак с территории Сирии", — процитировала слова главу правительства Израиля его пресс-служба.

Оба лидера также договорились продолжать координацию между военными двух стран во избежание конфликтных ситуаций в Сирии.