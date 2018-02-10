Массовая драка в Питере: полиция ведет проверку

Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку сообщений о массовой драке на Думской улице в самом центре города. Правоохранителям поступало несколько сообщений о драке, однако прибывший туда наряд, никого не обнаружил. В полицию никто не обращался, сообщений из больниц тоже пока нет, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу,

Ранее в субботу местные СМИ опубликовали запись, на которой толпа напала на одного человека. Еще один мужчина попытался уехать с места происшествия на машине, но участники драки бросились за ним в погоню.

На улицах Думской и Ломоносова и прилегающей к ним набережной канала Грибоедова (рядом с Невским проспектом) находятся несколько ночных клубов и питейных заведений. Здесь нередки конфликты, которые приводят к массовым дракам, передает ТАСС.