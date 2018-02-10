Сборная России завоевала бронзу чемпионата Европы по мини-футболу

Сборная России по мини-футболу завоевала бронзовые медали чемпионата Европы, который проходит в Словении. В матче за третье место россияне с минимальным счетом одержали победу над командой Казахстана. Встреча в Любляне завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч на 29-й минуте матча забил Эдер Лима. Ранее российская команда при спорном судействе в полуфинале турнира проиграла сборной Португалии со счетом 2:3. Позже 10 февраля португальцы в финале встретятся с командой Испании.

Сборная России завоевала бронзу чемпионата Европы в третий раз в истории. При этом россияне не смогли выйти в финал турнира впервые с 2010 года, на предыдущих трех чемпионатах российская команда завоевывала серебро.