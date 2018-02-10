Кубок Федерации. Россиянки после первого дня играют вничью со словачками

В Братиславе проходит матч первого раунда второй Мировой группы Кубка Федерации между командами Словакии и России. После первого игрового дня и двух сыгранный встреч счет равный – 1-1.

В первом матче поединка россиянка Наталья Вихлянцева победила словачку Викторию Кузьмову со счетом 6:4, 6:2 и принесла команде первое очко. Однако затем словацкой команде удалось сравнять счет. Ничью после первого дня команде Словакии принесла Магдалена Рыбарикова, которая победила россиянку Анну Калинскую со счетом 5:7, 6:3, 6:4.

В расписании на воскресенье значатся одиночные матчи Рыбарикова — Вихлянцева, а также Кузьмова — Калинская. Кроме того, состоится парная встреча Яна Чепелова/Анна-Каролина Шмидлова (Словакия) — Вероника Кудерметова/Анастасия Потапова (Россия).