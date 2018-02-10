Исландский композитор Йохан Йоханнссон скончался на 49-м году жизни

Не стало исландского композитора Йохана Йоханнссона, обладателя "Золотого глобуса" за музыку к фильму "Вселенная Стивена Хокинга". Ему было всего 48 лет.

Кончину музыканта подтвердили в музыкальной компании Redbird Music, отметив, что он был одним из наиболее талантливых и блестящих людей, с которыми им доводилось работать. По данным СМИ, тело Йоханнссона было обнаружено в его берлинской квартире, передает ТАСС. О причинах смерти не сообщается, ее обстоятельства устанавливают власти столицы Германии.

Йохан Йоханнссон родился в 1969 году в Рейкьявике. В юности он играл в рок- группах, позже создал собственный музыкальный коллектив. За музыку к фильму "Вселенная Стивена Хокинга" композитор был удостоен "Золотого глобуса" и номинирован на премии "Оскар", БАФТА и "Грэмми". Также музыкант был номинирован на премию "Оскар" за саундтрек к фильму "Убийца".