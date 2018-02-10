Двое американских полицейских застрелены при исполнении служебных обязанностей

В субботу, 10 февраля, в американском городе Уэстервилл (штат Огайо) застрелены двое полицейских. Подозреваемый в убийстве правоохранителей задержан.

По поступающей информации, сотрудники полиции прибыли на место в связи с поступившим вызовом, передает ТАСС. Данных о том, при каких обстоятельствах был открыт огонь, пока не поступало.