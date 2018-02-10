Итальянский ювелир отстоял свой магазин с оружием в руках

Совершенная в пригороде Неаполя попытка ограбления ювелирного магазина закончилась гибелью одного из нападавших. Всего злоумышленников было трое, один из них застрелен владельцем магазина.

После неудавшейся попытки совершить нападение двое грабителей обратились в бегство, но одного из них задержал и обезвредил оказавшийся поблизости сотрудник полиции, передает РИА Новости. Второго грабителя ищут.