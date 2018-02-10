Покер Агуэро помог "Манчестер Сити" разгромить "Лестер"

В Английской футбольной премьер-лиге продолжается 27-й тур. "Манчестер Сити" на домашнем поле разгромил "Лестер". Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

В составе клуба из "Манчестера" покер сделал Серхио Агуэро, который смог отличиться четыре раз (48-я, 53-я, 77-я и 90-я минуты), еще один гол на счету Рахима Стерлинга (3-я). У проигравших единственный мяч забил Джейми Варди (24-я). "Манчестер Сити" продолжает лидировать в чемпионате Англии с 72 очками. Подопечные Хосепа Гвардиолы опережают ближайшего преследователя — "Манчестер Юнайтед" — на 16 баллов. "Лестер" с 35 очками располагается на восьмой строчке.