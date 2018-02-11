По улицам Москвы пройдет "Зимний велопарад"

В связи с проведением "Зимнего велопарада" в воскресенье, 11 февраля, в центре столицы будут перекрыты несколько улиц и набережных.

По информации Главного управления МВД России по городу Москве, в период с 12:00 до 14:00 часов будет ограничено движение автотранспорта 1-й, 2-й и 3-й Фрунзенским улицам, улице Тимура Фрунзе, Москворецкой улице, улице Варварка, Крымскому, Новокрымскому, Саймоновскому и Китайгородскому проездам.

Кроме того, будет ограничено движение транспорта по Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской и Москворецкой набережным, а также по Большому Москворецкому мосту, сообщает "Интерфакс".