Рапирист Черемисинов выиграл этап Кубка мира в Бонне

Российский рапирист Алексей Черемисинов завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира, который проходит в немецком Бонне. В финале россиянин одержал победу над американцем Александром Массиаласом со счетом 15:8.

Третье место заняли француз Жереми Кадо и итальянец Гийом Бьянки. Другой российский фехтовальщик Тимур Сафин занял девятое место.

В то же время в Барселоне проходит этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах среди женщин. Россиянка Татьяна Андрюшина стала второй, уступив финале китаянке Чжу Мине со счетом 7:15. Третье место заняли кореянка Кан Юн Ми и украинка Елена Кривицкая. Другая россиянка Татьяна Гудкова стала шестой.