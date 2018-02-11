Работу Керченской переправы нарушил туман

Из-за тумана и вызванной им недостаточной видимости временно приостановлена работа Керченской паромной переправы.

Ранее в регионе синоптиками на 11-12 февраля было объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидаемым сильным ветром с порывами до 25 метров в секунду, напоминает ТАСС.

В настоящее время Керченская паромная переправа – основная транспортная артериея, связывающей полуостров Крым с остальной территорией России. По ней осуществляются как пассажирские, так и грузовые перевозки.