В Шотландии произведен самый крепкий в мире джин

На шотландском спиртовом заводе Twin River произведен самый крепкий в мире — 77-процентный – джин. Предприятие выпустит лимитированную партию алкогольного напитка из 101 бутылки. Джин рекордной крепости получил название "Неразбавленный".

Как отметил представитель бренда, большинство джинов имеют крепость 40-50 процентов, поэтому при употреблении нового напитка следует проявлять осторожность, передает РИА Новости.

Джин "Неразбавленный" побил предыдущий рекорд, установленный в минувшем году шведским ликероводочным заводом, выпустившим джин крепостью 76 процентов.