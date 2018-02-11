Роналду отметился хет-триком в матче чемпионата Испании

В Испании продолжается 23-й тур национального чемпионата. Мадридский "Реал" на домашнем поле играл с клубом "Реал Сосьедад" и смог одержать победу со счетом 5:2.

В составе "королевского" клуба три мяча забил Криштиану Роналду (27-я, 37-я и 80-я минуты), еще по разу отличились Лукас Васкес (1-я) и Тони Кроос (34-я). У гостей голы на свой счет записали Хон Баутиста (74-я) и Асьер Ильярраменди (83-я). "Реал" с 42 очками поднялся на третье место в турнирной таблице Примеры, но отстает от лидирующей "Барселоны" на 16 баллов.