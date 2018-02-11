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Олимпиада-2018 26 минут назад

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11 февраля 201802:27

В Пхенчхане на телефоны олимпийцев пришло предупреждение о землетрясении

фото: Global Look Press

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Проживающие в Олимпийской деревне в Пхенчхане члены делегаций стран-участниц получили СМС-уведомление о произошедшем неподалеку землетрясении.

Сейсмическое событие магнитудой 4,6 произошло рано утром в воскресенье по местному времени приблизительно в 160 километрах от Пхенчхана, передает ТАСС. Уведомления об этом все проживающие в Олимпийской деревне получили на корейском языке. В переводе его текст гласит: "Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в городе Пхохан, провинция Кексан-Пукто. Сохраняйте бдительность и опасайтесь повторных толчков".

По данным портала Yahoo, подземные толчки произошли слишком далеко от Олимпийской деревни, чтобы причинить серьезный ущерб ее обитателям.

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