В Пхенчхане на телефоны олимпийцев пришло предупреждение о землетрясении

Проживающие в Олимпийской деревне в Пхенчхане члены делегаций стран-участниц получили СМС-уведомление о произошедшем неподалеку землетрясении.

Сейсмическое событие магнитудой 4,6 произошло рано утром в воскресенье по местному времени приблизительно в 160 километрах от Пхенчхана, передает ТАСС. Уведомления об этом все проживающие в Олимпийской деревне получили на корейском языке. В переводе его текст гласит: "Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в городе Пхохан, провинция Кексан-Пукто. Сохраняйте бдительность и опасайтесь повторных толчков".

По данным портала Yahoo, подземные толчки произошли слишком далеко от Олимпийской деревни, чтобы причинить серьезный ущерб ее обитателям.