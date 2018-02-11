Непогода в Пхенчхане: соревнования горнолыжников перенесены из-за ветра

После сильных морозов в олимпийский Пхенчхан пришел шквалистый ветер. Из-за него организатором пришлось отложить соревнования по горнолыжному спорту в скоростном спуске, которые должны были начаться 11 февраля в 5:00 по московскому времени.

Теперь оргкомитетом Игр было принято решение, что соревнования в скоростном спуске пройдут 15 февраля. сообщает РИА Новости. Таким образом, следующий вид — мужской супергигант — был передвинут в расписании на 16 февраля. Ранее из-за сильного ветра была отложена тренировка спортсменов, сообщает ТАСС со ссылкой на Рейтер. Отмечалось, что в случае плохих погодных условий скоростной спуск будет перенесен на 12 февраля. Но в связи с погодой даже тренировочные заезды в комбинации у мужчин, которые должны были пройти 12 февраля, отменены.

Соревнования горнолыжников на Олимпийских играх проходят на стадионе в Чунбоне. В скоростном спуске горнолыжников российские спортсмены не участвуют.