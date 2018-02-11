"Камчатский лосось" удалось потушить

Крупный пожар, вспыхнувший накануне в порту Мурманска на борту рыболовецкого судна "Камчатский лосось", ликвидирован.

Как сообщалось, возгорание возникло на верхней палубе судна, находившегося на ремонте в доке портовой зоны. Площадь пожара достигла 200 квадратных метров, напоминает ТАСС.

В результате инцидента никто не пострадал, угрозы разлива топлива не было. В тушении огня приняли участие 27 человек восемь единиц техники. Причины возникновения пожара пока не называются.