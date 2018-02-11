На севере Индии ликвидированы трое террористов

Трое из совершивших нападение на армейский лагерь в северном индийском штате Джамму и Кашмир террористов группировки "Джаиш-е-Мухаммед" ликвидированы индийскими военными. Операция по поиску боевиков продолжается.

Нападение было совершено в ночь на . Террористы атаковали лагерь, обстреляв его из автоматического оружия и забросав гранатами места проживания семей военнослужащих. После совершенного нападения, в результате которого погибли два человека, еще девять, в том числе, женщины и дети, получили ранения, террористы скрылись.

Нападение на армейский лагерь стало первой крупной атакой группировки "Джаиш-е-Мухаммад", совершенной в Индии с начала текущего года, отмечает РИА Новости.

Группировка "Джаиш-е-Мухаммад" — "Армия пророка Мухаммеда" — одна из более чем десяти действующих в индийском штате Джамму и Кашмир сепаратистских группировок исламистского толка, ведущих борьбу за независимость штата от Индии или за его присоединение к соседнему Пакистану. Про некоторым данным, эта группировка базируется на контролируемой Пакистаном части Кашмира, совершая вылазки на территорию Индии.