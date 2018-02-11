Керлинг. Россияне уступили швейцарцам в группе, но могут взять реванш в полуфинале

В южнокорейском Пхенчхане завершился круговой турнир у керлингистов в дабл-миксте. Российская пара Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий вышла в полуфинал соревнований и продолжает борьбу за медали.

В заключительной седьмой встрече в группе россияне встречались с командой Швейцарии. Брызгалова и Крушельницкий вели весь, сделав в третьем энде счет 6:2 в свою пользу. Но сборной Швейцарии удался настоящий камбэк. Перед заключительным восьмым эндом счет в матче был 8:6 в пользу российской пары, но отличная игра и везение позволили швейцарцам последним броском вырвать победу – 9:8.

Ранее по ходу кругового турнира россияне в первом матче проиграли американцам (3:9), затем одержали четыре победы подряд: над норвежцами (4:3), финнами (7:5), китайцами (6:5) и южнокорейцами (6:5). В шестой игре россияне потерпели поражение от канадцев (2:8), но в итоге гарантировали себе участие в плей-офф. Теперь в полуфинале российские спортсмены снова встретится со сборной Швейцарии и попробуют взять реванш. На круговом турнире россияне стали третьими, швейцарцы — вторыми. В другом полуфинале команда Канады (1-е место) встретится с победителем тай-брейка между сборными Китая и Норвегии. Обе полуфинальные встречи пройдут 12 февраля.