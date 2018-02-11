Боброва и Соловьев стали третьими в коротком танце в командном турнире

На Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане продолжается командный турнир фигуристов. Российский танцевальный дуэт Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев занял третье место в короткой программе, получив 74,76 балла, и принес в копилку команды олимпийских спортсменов из России восемь очков.

Первыми стали канадцы Тесса Вирчу и Скотт Мойр (80,51), вторыми — американцы Майя и Алекс Шибутани (75,46). После данного вида программы в активе команды из России стало 21 очко, она занимает третье место. Лидируют канадцы (27 баллов), вторыми идут американцы (23). Ранее в короткой программе Михаил Коляда занял восьмое место (3 очка), а Евгения Тарасова и Владимир Морозов были первыми (10).