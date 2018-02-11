Столицу Олимпиады-2018 может сковать морозом

Представитель оргкомитета зимних Олимпийских игр в Пхенчхане предупредил о возможном сильном падении температуры воздуха — до минус 25 градусов.

Сейчас в месте проведения соревнований очень сильный ветер, и такая погода продержится до 14 февраля. После этого температура воздуха резко понизится, сообщает ТАСС. Во время церемонии открытия Игр в связи с низкой температурой воздуха организаторы выдавали зрителям шапки, пончо, одеяла, грелки и горячие пакеты для рук и ног.