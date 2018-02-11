Американский сноубордист Редмонд Джерард – олимпийский чемпион в слоустайле

На Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане разыграны медали в сноуборде. Олимпийским чемпионом в дисциплине слоупстайл стал американец Редмонд Джерард.

Редмонд Джерард набрал в лучшей попытке 87, 16 балла, что принесло ему звание олимпийского чемпиона. На втором и третьем местах расположились канадцы Максим Паррот (86,00) и Марк Макморрис (85,20)..

Представлявший Россию Влад Хадарин занял 11-е место в квалификации и не смог пробиться в финал. В итоге Хадарин занял 19-е место с результатом 64,16.