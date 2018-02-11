На западе Мексики разбился вертолет: обошлось без жертв

В результате крушения находившиеся на борту люди – шесть человек -получили травмы, не представляющие угрозы для жизни. Причиной инцидента стала ошибка пилотирования.

Как стало известно, разбившийся летательный аппарат – многоцелевой вертолет Ми-17 российского производства. В настоящее время парк российских вертолетов в Мексике включает несколько десятков Ми-8 и Ми-17, а также два вертолета Ми-26, напоминает ТАСС.