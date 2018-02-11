МОК пригрозил Елистратову и другим олимпийцам из России

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс пообещал оценить поведение спортсменов из России после Олимпиады. Чиновника МОК возмутило высказывание бронзового призера шорт-трека Семена Елистратова.

Семен Елистратов, ставший третьим в соревнованиях на 1500 метров, посвятил свою медаль товарищам по команде, отстраненным от Игр решением МОК. Семен назвал отстранение российских спортсменов подлым и мерзким.

Реакция МОК не замедлила себя ждать. Марк Адамс пригрозил российским спортсменам санкциями за неосторожные, на его взгляд, высказывания. "У нас есть программа надзора за олимпийскими атлетами из России, за их поведением, в конце Игр исполкому МОК будет доложено о соблюдении буквы и духа закона. Будет решено, возникли ли сложности при выполнении этих решений", — приводит слова Адамса РИА Новости.