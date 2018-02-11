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11 февраля 201808:24

Чиновник МОК отправил российских спортсменов в "группу риска"

EPA

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Унижения российских спортсменов со стороны Международного олимпийского комитета продолжаются. Директор медицинского департамента МОК Ричард Баджетт назвал наших олимпийцев группой высокого риска.

Выступая на пресс-конференции в Пхенчхане Ричард Баджетт отпустил пассаж в адрес спортсменов из России. "Олимпийским атлетам из России уделялось огромное внимание и до Игр, и сейчас. Одна из сложностей была в том, что работа комиссий МОК заключалась в том, чтобы отобрать тех спортсменов, в отношении которых не было никаких подозрений. Олимпийские атлеты из России, приехавшие сюда в Пхенчхан, "чистые", но бдительность терять нельзя, как показывает история. Это группа высокого риска", — цитирует Бпджетта ТАСС. При этом деятель МОК не удосужился укрепить свои подозрения доказательствами.

"Очень важно, что цепочка ответственности сотрудников не прерывалась, чтобы были проверки на протяжении всего пути от сдачи пробы до лаборатории. Тестирование — это еще не ответы на все вопросы. Нужно анализировать еще и полученные данные, как было в случае с комиссией Освальда, доказательства от конкретных людей. Важно обеспечить элемент сдерживания, чтобы тестирование было неожиданным, чтобы спортсмены не знали, когда к ним приедут допинг-офицеры", — заявил Баджетт.

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