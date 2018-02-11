Тема:
Олимпиада-2018 28 минут назад
Чиновник МОК отправил российских спортсменов в "группу риска"Читайте нас в Telegram
Унижения российских спортсменов со стороны Международного олимпийского комитета продолжаются. Директор медицинского департамента МОК Ричард Баджетт назвал наших олимпийцев группой высокого риска.
Выступая на пресс-конференции в Пхенчхане Ричард Баджетт отпустил пассаж в адрес спортсменов из России. "Олимпийским атлетам из России уделялось огромное внимание и до Игр, и сейчас. Одна из сложностей была в том, что работа комиссий МОК заключалась в том, чтобы отобрать тех спортсменов, в отношении которых не было никаких подозрений. Олимпийские атлеты из России, приехавшие сюда в Пхенчхан, "чистые", но бдительность терять нельзя, как показывает история. Это группа высокого риска", — цитирует Бпджетта ТАСС. При этом деятель МОК не удосужился укрепить свои подозрения доказательствами.
"Очень важно, что цепочка ответственности сотрудников не прерывалась, чтобы были проверки на протяжении всего пути от сдачи пробы до лаборатории. Тестирование — это еще не ответы на все вопросы. Нужно анализировать еще и полученные данные, как было в случае с комиссией Освальда, доказательства от конкретных людей. Важно обеспечить элемент сдерживания, чтобы тестирование было неожиданным, чтобы спортсмены не знали, когда к ним приедут допинг-офицеры", — заявил Баджетт.
-
Корейские хоккеистки могут получить Нобелевскую премию мира28 минут назад
-
Тренер Нина Мозер поддержала фигуриста Михаила Коляду1 час назад
-
Конькобежец Крамер выиграл дистанцию 5000 метров с олимпийским рекордом1 час назад
-
Денис Спицов не ожидал, что станет четвертым в лыжном скиатлоне2 часа назад
-
Фигуристка Алина Загитова выступит в произвольной программе3 часа назад
-
Четвертое место лыжника Спицова, равное победе3 часа назад
-
Евгения Медведева: победа с мировым рекордом
- Спортивный подвиг лыжника Дениса Спицова
- Семен Елистратов завоевал бронзу Олимпийских игр
- МОК пригрозил Елистратову и другим российским олимпийцам
- Чиновник МОК отправил российских спортсменов в "группу риска"
- Полное расписание трансляций Олимпиады
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта китайского внедорожника
- Тест-драйв Toyota Fortuner. Все, что вы хотели знать о младшем брате TLC Prado
- Volkswagen рассказал, где и когда представит новый "Туарег"
- Дизель V6 и автомат с 9 ступенями: Mercedes представил новый Sprinter
- "АвтоВАЗ" отложил старт производства седана Lada Vesta Cross
-
Путеводитель по Олимпиаде: это нельзя пропустить
- Бразилия погружается в карнавальный кураж
- Пожизненно приговоренный вышел на свободу и поселился в Москве
- Квартал красных фонарей в Амстердаме зачистят от туристов
- Forbes назвал лучшие места для охоты за НЛО
- Машина отправила в полет корову и сломала опору газовой трубы
-
Почему судьба доллара будет зависеть от Китая?
- Инвесторы раскупили ОФЗ в условиях нестабильности
- Сорос вложил £400 тысяч в кампанию против Brexit
- "Газпром": не нужно допускать других к экспорту газа
- Белоруссия вводит радиопередачу данных датчиков ЖКУ
-
Обнищавшая Дана Борисова пытается продать свое элитное жилье
- Учительница Путина завещала свою квартиру России
- Что делать, если в доме обнаружена незаконная перепланировка
- Еще ниже: до каких значений опустятся ипотечные ставки в 2018 году
- 10 миллионов: что можно купить на Мальте, продав двушку в Москве
-
Кофе и канцерогены: что такое акриламид и вызывает ли он рак
- Просьбу 29-летней пациентки с депрессией об эвтаназии удовлетворили
- Не можете заснуть? Послушайте, как жарится бекон
- Мама ама криминал: с чем связана тяга подростков к преступности
- Есть вопрос: нужно ли резать овощи, чтобы они стали полезнее
-
Приемный ребенок умер после побоев за сутки до своего трехлетия
- Часть дома обрушилась в микрорайоне "Бутово парк" из-за взрыва баллона
- Пьяная девушка пришла в больницу с пулей во лбу
- Самые дорогие и самые дешевые авиабилеты на ЧМ-2018: здесь
- В Подмосковье ищут браконьеров, убивающих лосей и оленей
-
Обзор смартфона LG V30+: флагманская красота, неслыханное благозвучие
- Apple не уследила за исходным кодом iOS. Чем это грозит?
- Китайских полицейских вооружили смарт-очками, распознающими преступников
- VPN-сервис с полумиллиардом пользователей оказался не анонимным
- "Яндекс" окончательно поглотил бизнес Uber в России
-
Певицу Юлию Началову лишили водительских прав
- Готов к заселению первый дом по программе реновации
- Спасенных в Новой Москве медвежат выкормят из бутылочки
- Зазывалы "пытают" москвичей рекламой
- Все самое интересное про выходные в Москве
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Во что поиграть в феврале?
- 10 реально бесплатных и качественных мобильных игр
- Custer's Revenge: Как Atari взбесила всех в 1982г.
- Стример выучил русский, попав в плен к нашим пиратам
- За прочтение книги – бонус в видеоигре
-
Найден фермент, который "сторожит" запасы жира
- Метод изучения динозавров поможет бороться с распространением гриппа
- Самый древний известный британец был чернокожим и голубоглазым
-
Песня из фильма "Лёд" стала хитом YouTube
- Стюардессе пришлось успокоить Дженнифер Лоуренс. Видео
- Лучшие полицейские фильмы
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Разбираетесь ли вы в животных. ТЕСТ
- Страна Германия, а народ — немцы
- Уральский исследователь заявил, что раскрыл секрет гибели группы Дятлова
- Первые британцы оказались чернокожими
- Ученые обнаружили мутантов, которые клонируют сами себя
-
Блуд и страсти: история гламурного экс-священника потрясла Рунет
- Судьба Михаила Боярского: разглядеть в женщине самое лучшее могу только я
- Одиночество балагура: Вячеслав Гришечкин не может смириться со смертью жены
- Российскому силиконовому качку отрезали "руки-базуки". Фото
-
От рака умерла режиссер Мария Саакян
- Российский музыкант взял "Грэмми"
- Мы не забыли! Интервью с сыном Высоцкого
- Смерть Сталина заменили диваном
Ранее по теме
КороткоПоказать все новости
Олимпиада-2018
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Недвижимость
Вести.Медицина
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести-Москва
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Трансляции
Рег Кэти из "Карточного домика" умер от рака
Нужна помощь: Сашу Дашко спасет срочная операция на позвоночнике
В США разбился вертолет с туристами
МОК пригрозил Елистратову и другим олимпийцам из России
В шаге от счастливого детства: помогите Ксюше встать на ноги
В 2018-м SpaceX отправит туристов в полет вокруг Луны
Корейские хоккеистки могут получить Нобелевскую премию мира
Кириенко наградил 103 "лидеров России"
В Ингушетии ликвидировали боевиков из Дагестана
Жительница Таиланда чудом выжила в страшной аварии. Видео
У дольщиков долгостроев появилась надежда
Резню мечом в католической церкви сняли на видео
В Африне нейтрализованы еще 86 боевиков
Четыре человека погибли в пожаре в Астрахани
Еженедельная программа Вести.net от 10 февраля 2018 года
На западе Мексики разбился вертолет: обошлось без жертв
Названы самые продаваемые в России "японцы" за 2017 год
Что посмотреть: лучшие сериалы в духе "Игры престолов"
Почему трейлер "Венома" с Томом Харди не впечатлил фанатов
5 продуктов, которые могут защитить от рака
Программа "Индустрия кино" от 10 февраля 2018 года
Телеканал "Россия" заведет зрителей в "Лабиринты"
300 театров, 85 регионов: "Большие гастроли" замахнулись на рекорд
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере