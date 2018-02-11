В Минсельхоз Забайкалья пришли следователи

В Министерстве сельского хозяйства Забайкальского края после задержания главы ведомства и его заместителя следователи проводят обыски в кабинетах бывших руководителей, бухгалтерии и других помещениях.

Изъятые в ходе обыска документы будут приобщены к уголовному делу. В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение, передает ТАСС.

Как сообщалось, в отношении министра Михаила Кузьминова и его заместителя Ирины Малакшиной было возбуждено уголовное дело по статьям "Превышение должностных полномочий" и "Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности". Как выяснило следствие, в 2017 году ряду сельхозпроизводителей были выделены средства на возмещение ущерба от летней засухи. Превышая должностные полномочия, чиновники потребовали от фермеров досрочно погасить выданные им Фондом поддержки предпринимателей займы из полученных компенсаций, а из незаконно взысканных средств подозреваемые выдали заем в 10 миллионов рублей другому сельхозпредприятию.