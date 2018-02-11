В США разбился вертолет с туристами

В американском национальном парке "Гранд каньон", штат Аризона, разбился вертолет. В результате крушения погибли три человека, еще четверо пострадали, сообщили местные власти.

На данный момент неизвестно, какой компании принадлежал разбившийся вертолет EC130. Начато расследование причин и обстоятельств ЧП, передает "Интерфакс".