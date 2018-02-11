Спортсмены из России упали на старте лыжного скиатлона

Неудача постигла на старте скиатлона лыжников Андрея Ларькова и Дениса Спицова. Оба упали, угодив в завал, устроенный норвежцем Симоном Крюгером.

На старте Крюгер потерял равновесие и упал. В него врезался шедший следом Андрей Ларьков. В завал угодил также Денис Спицов. Еще два лыжника из России Алексей Виценко и Андрей Мельниченко завала избежали.

Проблемы на старте могут отразиться на результате Ларькова и Спицова. На отрезке 2,26 км Андрей проигрывал 19 секунд, а Денис – 24.