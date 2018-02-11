В Челябинской области браконьер застрелил инспектора госохотнадзора

В Челябинской области задержан местный житель, которого подозревают в убийстве специалиста государственного охотничьего надзора. Тело специалиста госохотнадзора с огнестрельным ранением было обнаружено накануне вечером в лесу у станции Тумак Карталинского района. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"), сообщило Следственное управление Следственного комитета России по Челябинской области.

Благодаря быстро проведенным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям задержан подозреваемый в совершении преступления — житель города Карталы. Сообщается, что он вел незаконную охоту и застрелил сотрудника госохотнадзора, который пытался его задержать.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение уголовного дела ведут сотрудники главка МВД России по Челябинской области. В ведомстве добавили, что задержанный полицейскими подозреваемый в убийстве — ранее судимый житель Карталов 1970 года рождения, передает РИА Новости.