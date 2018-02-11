Драка на Сухаревской площади: все участники задержаны, один ранен

На Сухаревской площади в Москве произошла драка, один человек получил колото-резаное ранение. Об этом заявили в столичном ГУ МВД РФ.

Сообщение об инциденте поступило в полицию в 07:50 утра. Около дома 8 по Сухаревской площади произошел конфликт на бытовой почве, все его участники задержаны.

Между тем, как рассказал ТАСС источник в экстренных службах, драка произошла после распития алкогольных напитков в ближайшем ресторане.