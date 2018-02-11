Четвертое место лыжника Спицова, равное победе

На олимпийской лыжне Пхенчхана разыгран второй комплект наград. Мужчины состязались в скиатлоне – гонке двумя видами хода, — классикой и свободным. Победил норвежец Симен-Хегстад Крюгер. Россиянин Денис Спицов до последнего боролся за медаль, но стал четвертым.

На самом старте гонки с нашими спортсменами – Спицовым и Андреем Ларьковым, — случилось несчастье: они упали, споткнувшись об одного из норвежцев, Крюгера, который к тому же сломал палку. После этого и скандинав, и наши лыжники потеряли достаточно много времени и вынуждены были догонять пелетон.

Спицову, как и Крюгеру, это удалось и он долго шел в головной группе гонки, поборовшись за высокое место. Таковым стала 4-я, самая обидная позиция, на финише первые три места заняли норвежцы – устроивший завал Крюгер, Мартин-Йонсруд Сундбю и Ханс-Кристер Холунд. У наших Алексея Виценко 23-е место, у Андрея Мельниченко – 29-е, у Ларькова – 30-е.