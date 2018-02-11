Резню мечом в католической церкви сняли на видео

Молодой человек, напавший на прихожан и священника католической церкви святой Лидвины в индонезийской провинции Джогьякарта на острове Ява, был вооружен метровым мечом, пишет The Jakarta Post. Нападение произошло в воскресенье, 11 февраля, около 7:30 по местному времени (3:30 по Москве).

ada apa dgn Indonesia ?



belum dingin isu pembunuhan ustadz oleh org gila, isu penganiayaan santri, lalu video viral ttg pengusiran biksu,



dan ..... pagi ini ada org gila di Gereja St. Lidwina, Bedog, Sleman.



mungkinkah ini terjadi “by design”? pic.twitter.com/4h3ZrBLlAd — J.S. Prabowo (@marierteman) 11 февраля 2018 г.



В результате атаки ранены четыре человека — пастор церкви, двое прихожан и полицейский. Последний пытался уговорить преступника сдаться, но тот в ответ напал и на него. После предупредительного выстрела, который нападавший проигнорировал, ему выстрелили в живот, скрутили и отправили в больницу. Пострадали от ударов меча также установленные в церкви статуи Христа и девы Марии.

Предполагается, что нападавший — студент. Представитель индонезийской исламской организации Maarif Institute, ставящей своей целью содействовать межрелигиозному диалогу и сотрудничеству, призвал общественность объединиться перед лицом проявлений нетерпимости и насилия на религиозной почве.