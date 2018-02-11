Денис Спицов не ожидал, что станет четвертым в лыжном скиатлоне

В Пхенчхане завершились соревнования в мужском лыжном скиатлоне. Три первых места заняли норвежцы. Российский лыжник Денис Спицов стал четвертым.

Дениса Спицова постигла неудача на старте. Он вместе с товарищем по команде Андреем Ларьковым угодил в завал, устроенный будущим победителем Симоном Крюгером. Однако Спицов сумел наверстать упущенное. В какой-то период он возглавлял гонку, а на финише оказался четвертым.

Столь высокое место стало сюрпризом для самого Дениса. "Если бы перед гонкой мне сказали, что буду четвертым, просто посмеялся бы и, конечно, не поверил", — приводит слова Спицова "Спорт-экспресс".

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе также приятно удивлена высоким местом молодого лыжника. "Я плакала от счастья, когда мой спортсмен финишировал четвертым, – цитирует ТАСС Вяльбе. – Конечно, мы предполагали, что он может быть в шестерке, но получилось все так здорово. Спицов в начале гонки попал в завал, как и сегодняшний победитель Крюгер, но у того опыта побольше".