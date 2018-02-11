Рег Кэти из "Карточного домика" умер от рака

В США на 60-м году жизни скончался актер Рег Кэти, сыгравший владельца любимой закусочной Фрэнка Андервуда в сериале "Карточный домик". Об этом сообщает портал TMZ.

Причиной смерти актера стал рак легких. Он ушел из жизни в своем доме в Нью-Йорке в окружении близких и родственников.

Реджиналд Юджин Кэти родился 18 августа 1958 года в штате Алабама. Актерскую карьеру он начал в 1984 году. На его счету роли в таких фильмах, как "Маска" и "Фантастическая четверка". Зрители также помнят артиста по ролям в сериалах "Прослушка", "Гримм" и "Изгой". В 2015 году за роль в "Карточном домике" Кэти удостоился премии Emmy.