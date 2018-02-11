Удар по Сирии: США заступились за Израиль и свалили все на Иран

Соединенные Штаты поддерживают Израиль в связи с инцидентом на границе с Сирией, заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс. По ее словам, "Израиль — твердый союзник Соединенных Штатов", и в Вашингтоне считают, что эта страна "вправе защищаться от поддерживаемых Ираном сирийских и ополченческих сил на юге Сирии". США также призвали Иран и его союзников "прекратить провокационные действия и работать в направлении мира в регионе", передает РИА Новости.

Представитель Госдепартамента Хизер Нойерт тем временем заявила, что ответственность за произошедший накануне инцидент на границе между Сирией и Израилем несет Тегеран. По ее словам, в Вашингтоне "глубоко обеспокоены эскалацией напряженности в районе израильской границы и решительно поддерживают право Израиля на самооборону".

Тегеран, по мнению американцев, планирует "путем эскалации угроз" добиться доминирующего положения в регионе, "рискуя народами от Йемена до Ливана". Госдеп требует прекратить действия, "подрывающие мир и стабильность", передает "Интерфакс".

ВВС Израиля 10 февраля нанесли авиаудар по позициям иранских военных в Сирии. Сирийские ПВО отчитались об одном сбитом израильском самолете F-16. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о перехвате над израильской территорией иранского беспилотника. По словам Нетаньяху, Иран использует сирийскую территорию для агрессии против Израиля, и его страна будет защищаться от любых атак извне.

Ситуацию вокруг ударов израильских ВВС по целям на территории Сирии накануне обсудили по телефону президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщила пресс-служба Кремля. По ее информации, российская сторона высказалась за то, "чтобы избегать любых шагов, которые могли бы привести к новому витку опасного для всех противостояния в регионе".

Со своей стороны, израильский премьер сообщил, что провел с Владимиром Путиным телефонный разговор, в ходе которого заявил о "праве и обязанности" еврейского государства защищаться от атак с территории Сирии.

Оба лидера договорились продолжать координацию между военными двух стран во избежание конфликтных ситуаций в Сирии.