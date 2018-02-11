Япония не верит северокорейской "дипломатии улыбок"

Министр иностранных дел Японии Таро Коно во время визита в Бруней рассказал, что его страна не доверяет новой тактике в северокорейской дипломатии. Так называемая "дипломатия улыбок" не должна ослеплять другие страны, заявил Коно.

Конечной целью Японии, США и Южной Кореи должна стать денуклеаризация Корейского полуострова, уверен министр. В этой связи военный парад в КНДР за день до открытия Олимпийских игр в Республике Корея говорит, скорее, о продолжении военных планов, а не мирных.

В субботу лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ин на двусторонний саммит в Пхеньян, пишет ТАСС