"Город радости": мужчина с ножом убил одного и ранил 12 человек

В центре Пекина мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета. По данным полиции один человек погиб, 12 госпитализированы, передает РИА Новости. Нападавший задержан.

Отмечается, что инцидент произошел около 13:00 по местному времени в торговом центре Даюэчэн (англоязычное название — Joy City, что означает "Город радости"). Мотивы нападавшего пока неизвестны, сообщает ТАСС.