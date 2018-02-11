Конькобежец Крамер выиграл дистанцию 5000 метров с олимпийским рекордом

На Олимпийских играх в корейском Пхенчхане стартовал мужской турнир конькобежцев. Первыми на лед вышли стайеры, которые разыграли золото на дистанции 5000 метров. Победителем стал голландский скороход Свен Крамер.

Голландец финишировал со временем 6 минут 9,76 секунды, установив новый олимпийский рекорд. Он побил свое же достижение, установленное в Сочи 4 года назад. Кроме того, Крамер выиграл 5000 метров на Олимпиадах в третий раз в истории, такое ранее не удавалось никому.

Призерами стали Тед-Ян Блумен (Канада) и Сверре-Лунде Педерсен (Норвегия). Россияне в этой дисциплине не выступали.