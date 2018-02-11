Автовыключение двигателей: пуск "Союза" перенесен

Запуск "Союза-2.1А" с грузовым кораблем "Прогресс МС-08" с космодрома Байконур перенесен: в расчетное время ракета-носитель не стартовала, передает РИА Новости из Центра управления полетами.

По сообщению пресс-службы Роскосмоса, запуск "Союза-2.1а" перенесен на резервную дату — 13 февраля. Причиной стала полученная на старте команда автоматики на выключение двигателей. Причина выясняется, передает ТАСС.

Запуск был запланирован на 11 часов 58 минут по московскому времени. Впервые в истории грузовик "Прогресс МС-08" должен достигнуть МКС менее чем за три с половиной часа по новой укороченной двухвитковой схеме. Корабль доставит на орбиту более двух тонн различных грузов, в том числе антенный блок российско-германского комплекса научной аппаратуры "Икарус".