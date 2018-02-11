Водитель увернулся от пешехода-нарушителя и попал в ДТП в Оренбурге

Автомобильный регистратор запечатлел дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в Оренбурге в минувшую среду, 7 февраля.

Автор ролика начал движение со светофора, миновал перекресток и заметил женщину, шедшую ему наперерез.

Водитель посигналил пешеходу, пересекавшему проезжую часть в неположенном месте, однако эти действия не привели к желаемому эффекту, после чего автомобилист был вынужден совершить резкий маневр уклонения, чтобы не сбить человека.

Машина разминулась с женщиной, но через несколько мгновений врезалась в другое припаркованное авто.

В результате инцидента никто не пострадал.