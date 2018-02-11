Тренер Нина Мозер поддержала фигуриста Михаила Коляду

Известный тренер по фигурному катанию Нина Мозер поддержала Михаила Коляду, допустившего ошибки при исполнении короткой программы. Коляда занял восьмое место в своем виде, и теперь наша команда отстает от канадцев на 6 очков.

"Нельзя же так с человеком поступать! Передайте тем, кто это делает, что это нехорошо, – приводит слова Нины Мозер . – Он же не приехал сюда для того, чтобы падать, плохо кататься, ошибаться и проигрывать. Он просто тоже молодой. Команда вся молодая. Конечно, если у тебя что-то вызывает сомнения, в "команде" лучше этого не делать. Я нашему одиночнику об этом и сказала. Он пошел на максимум, а в "команде" риск – ненужное дело. Потому что в 10 утра невозможно идеально катать в принципе. С полным набором четверных чисто на этих соревнованиях не откатается ни один мальчик".

Заслуженный тренер России Нина Мозер высоко оценила выступления спортивной пары Наталья Забияко – Александр Энберт, занявшей третье место в произвольной программе. " довольна прокатом, – сказала Мозер. – Программу мы немножко облегчили, потому что они первый раз на таком соревновании, подготовка была неожиданной, так как в командных соревнованиях должны были кататься Ксюша Столбова с Федором Климовым Я понимала, что нужно для команды, и они справились с программой. Единственное, Наташа споткнулась в конце. Но для дебютантов они молодцы, учитывая давление. Я и рассчитывала, что третье место Наташи с Сашей будет неплохим вариантом. Мы понимали, что первого места не будет, когда узнали, что за Канаду выйдут в произвольной Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд. Второе, третье или четвертое могли быть. Получили серединку – и для команды хорошо, и для нас неплохо".