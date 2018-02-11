Кириенко наградил 103 "лидеров России"

В Сочи состоялась церемония награждения победителей управленческого конкурса "Лидеры России". Победителей из-за равных баллов оказалось чуть больше сотни: первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко наградил 103 человека. Итоги финала, по его словам, эксперты подводили до четырех часов утра воскресенья. Победители первого конкурса управленцев, уверен Кириенко, "уже вписали себя в историю".

Это абсолютно уникальный конкурс, аналогов которого еще не было, напомнил Кириенко. Задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным, "заключалась в том, чтобы создать целую систему механизмов, которые позволяли бы как можно раньше выявлять таланты людей", сказал Кириенко.

"Президентом принято решение, что конкурс будет ежегодным, и я уверен, что у нас на следующий год многие из тех, кто почему-то не рискнул, не поднялся с дивана, не собрался с силами, не преодолел первый этап отбора, не подготовился — это сделают. И вот такой конкурс, проходящий каждый год, действительно выполнит задачу, поставленную Владимиром Владимировичем Путиным", — подчеркнул он.

Конкурс призван создать системы кадровых лифтов для управления во всех сферах страны, где нужны квалифицированные кадры, передает "Интерфакс": не только в сфере государственного и муниципального управления, но и в бизнесе государственном, бизнесе частном, здравоохранении, культуре, социальной политике.

Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России" — один из проектов платформы "Россия — страна возможностей", нацеленной на поддержку программ самореализации молодежи, общественных инициатив, развитие волонтерского движения. Принять участие в конкурсе могли все граждане России в возрасте до 50 лет, имеющие опыт управления.

По словам организаторов, уже на старте стало понятно, что это востребованный проект: количество заявок превысило прогнозы в 20 раз. Всего желание попробовать стать "Лидером России" выразили около 200 тысяч человек, только 300 из них вышли в финал. Это представители 54 регионов.

Финал конкурса проходил в парке науки и искусства "Сириус" в Сочи с 7 по 11 февраля, передает ТАСС. Победители, выбранные из 300 финалистов, примут участие в программе наставничества. В течение года они смогут получать консультации представителей госорганов, топ-менеджеров крупнейших отечественных компаний и руководителей ведущих общественных объединений. В течение следующих дней наставники выберут себе подопечных.

Сергей Кириенко также призвал всех финалистов конкурса стать наставниками для воспитанников детских домов в своих регионах. "В Латинской Америке есть такая прекрасная программа, когда руководители крупных компаний берут себе в подопечные выпускников старших классов детских домов. Если бы победители первого конкурса "Лидеры России" взяли на себя такую ответственность и смогли бы это делать по отношению к ребятам у себя в регионе, это было бы не только важной социальной задачей, это был бы очень важный шаг в вашем росте как управленцев и лидеров", — сказал он на церемонии награждения победителей.