Следком опубликовал видео обысков в забайкальском Минсельхозе

Следователи опубликовали в Интернете видео обысков в Минсельхозе Забайкальского края. СК РФ ищет доказательства преступлений, возможно совершенных министром сельского хозяйства региона Михаилом Кузьминовым и его заместителем Ириной Малакшиной, пишет РИА Новости.

Чиновники были задержаны в рамках уголовное дело по статьям "превышение должностных полномочий" и "воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности".

Следователи считают, что подозреваемые незаконно потребовали от фермеров края погасить кредиты в счет полученных из федерального бюджета средств на возмещение ущерба от летней засухи.