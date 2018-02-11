Жительница Таиланда чудом выжила в страшной аварии. Видео

В сети размещены кадры страшного ДТП, едва не унесшего жизнь 23-летней женщины в Таиланде. Инцидент, произошедший 5 февраля, попал в объектив камеры очевидца.

Медсестра, работающая в отделении реанимации местной клиники, отправилась в больницу на своем мопеде.

В тот момент, когда она остановилась перед перекрестком в ожидании включения разрешающего сигнала светофора, в нее на большой скорости врезался легковой автомобиль.

От удара женщину отбросило в сторону, головой она почти пробила лобовое стекло легковушки.

Сотрудники скорой помощи доставили пострадавшую в больницу. Как сообщается, в настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

Предполагаемый виновник аварии рассказал, что видел красный свет и пытался остановиться, однако у его транспортного средства отказали тормоза. Полиция проверяет слова водителя.