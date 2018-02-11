Айвар готова защитить Рыбку от Дерипаски

Интересы Насти Рыбки готова защищать в суде адвокат, первый зампредседателя Президиума коллегии адвокатов "Трунов, Айвар и партнеры" Людмила Айвар. По ее словам, если девушка обратится за помощью, то может рассчитывать на победу, поскольку закон на ее стороне.

Айвар подчеркнула, что в своей практике часто сталкивается с "нарушением прав женщин, как их сейчас модно называть, низкого социального статуса". При этом она высказалась в поддержку легализации проституции, поскольку "это защитит как самих женщин низкого социального поведения, так и тех мужчин, которые к ним обращаются".

По мнению адвоката, Рыбка не нарушала закон, поскольку распространяла информацию о своей частной жизни, и для нее это не являлось тайной. Она позировала на фото, как и сам Дерипаска, и не скрывала, что выкладывает снимки в соцсети.

"Он (Дерипаска) как наивный юноша, не предполагал, что фотографии, которые делает барышня публично, вдруг где-то не появятся", — рассказала Айвар.

Закон был бы на стороне бизнесмена, если бы "господин Дерипаска закрыл лицо, отвернулся, взял бы подписку от Анастасии, чтобы она не распространяла данные фотографии". Тогда, отметила адвокат, можно было бы говорить о незаконной публикации информации о частной жизни, передает радио "Говорит Москва".